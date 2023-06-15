انخفاض أسعار الخضار الصيفية في الحسكة

الحسكة-سانا

شهدت أسعار الخضار الصيفية في أسواق محافظة الحسكة انخفاضاً، بسبب بدء تسويق إنتاج المساحات المزروعة بها من قبل الفلاحين.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف في تصريح لمراسل سانا أن مختلف أصناف الخضار الصيفية شهدت انخفاضاً في أسعارها منذ مطلع الأسبوع الحالي، نتيجة بدء تسويق الإنتاج في المنطقة الجنوبية من المحافظة، إضافة إلى وصول كميات من إنتاج ريف محافظة دير الزور إلى الأسواق.

ولفت خليف إلى أن أسعار الخضار ستواصل الهبوط خلال الفترة القادمة مع بدء تسويق إنتاج الخضار في المناطق الشمالية، ولا سيما الخضار المنتجة في ريف مدينة عامودا، مؤكداً أهمية انخفاض أسعار الخضار لجهة تأمين احتياجات الأهالي من هذه المواد الغذائية بأسعار مقبولة.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية في الحسكة للموسم الحالي بلغت 5288 هكتاراً موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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