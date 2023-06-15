ريابكوف: اتصالات مباشرة مؤخراً بين موسكو وواشنطن حول معاهدة ستارت

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه تم في الأسابيع الأخيرة إجراء مباحثات روسية أمريكية حول معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت 3”.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم: “لا توجد اتصالات مع الأمريكيين حاليا حول موضوع معاهدة ستارت، ولكن في ذات الوقت كانت هناك عدة مناقشات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك مباشرة وليس من خلال تبادل التصريحات العامة”.

وأوضح ريابكوف أن روسيا تبقى على موقفها السابق بأن تعليق معاهدة ستارت يظل ساري المفعول بالكامل، وأي تنازل عن هذا القرار وتنقيحه لا يمكن تصوره إلا إذا أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتخلي بشكل أساسي عن مسارها المعادي لروسيا.

وأشار ريابكوف إلى أن الجانبين أكدا من جديد عزمهما على التقيد بالقيود الكمية المنصوص عليها في المعاهدة، وكذلك في حالة عدم تبادل المعلومات المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة، وأكدا على مواصلة تبادل الإخطارات المتبادلة عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وكذلك الصواريخ التي تطلق من الغواصات في إطار اتفاقية عام 1988، كما سيواصلان تبادل الإخطارات حول تدريبات القوات الاستراتيجية الرئيسية.

وكانت روسيا أعلنت في شباط الماضي تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية، لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency