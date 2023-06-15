مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل فلسطينية من باحاته

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وفي محيط منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتقلت فلسطينية من المسجد، وواصلت فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 إليه.

من جهة أخرى اقتحم مستوطنون منطقة البويب شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، وأجبروا المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين على الخروج من المنطقة تحت تهديد السلاح.

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