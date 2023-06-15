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الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن قمع الشركات الصينية

2023-06-15

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن قمع الشركات الصينية، معربة عن معارضتها الشديدة القرار الأمريكي بشأن إدراج بعض الكيانات الصينية على قائمة مراقبة الصادرات تحت ذريعة ما يسمى “شواغل عسكرية وشواغل متعلقة بحقوق الإنسان”.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: “إن القرار الأمريكي يمثل عملاً نموذجياً من القسر الاقتصادي والتنمر أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة”.

واعتبر أن مثل هذه الخطوة تقوض بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، وتضر بأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مطالباً الولايات المتحدة بتصحيح ممارساتها الخاطئة، والكف عن قمعها غير المعقول للشركات الصينية بشكل فوري.

كما شدد المتحدث على أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل حزم.

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