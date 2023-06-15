بابوا غينيا الجديدة تسمح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية في أراضيها

بور موريسبي-سانا

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وبابوا غينيا الجديدة على اتفاق أمني يتيح للجيش الأمريكي تطوير وتشغيل قواعد عسكرية في هذا البلد، وذلك في إطار محاولات واشنطن لتطويق الصين في المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة فرانس برس أن النص الكامل للاتفاق الذي بقي سرياً منذ توقيعه عرض أمس على برلمان بابوا غينيا الجديدة، ما سمح بكشف تفاصيله.

ووفقاً للاتفاق سيكون بإمكان الولايات المتحدة نشر قوات وسفن في المطارات الرئيسية، إضافة إلى مواقع مثل قاعدة لومبروم البحرية في جزيرة مانوس وميناء بحري في العاصمة بور مورسبي.

وينص الاتفاق على منح واشنطن حق الدخول بلا عراقيل إلى المواقع، من أجل تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد وحق استخدام حصري لبعض القطاعات في القواعد التي يمكن أن تشهد أنشطة بناء.

وتعليقاً على الاتفاق، قال رئيس وزراء البلاد السابق بيتر أونيل: إنّ الاتفاق يجعل من بابوا غينيا الجديدة هدفاً، مضيفاً: إنّ الولايات المتحدة تقوم بذلك لحماية مصالحها الوطنية الخاصة فقط.

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