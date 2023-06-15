الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني لن تنال من عزيمته، وسيبقى صامداً فوق أرضه يدافع عنها حتى التحرير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: إن سلطات الاحتلال تصر على جر المنطقة إلى التصعيد من خلال جرائمها المتواصلة ضد الفلسطينيين، والتي كان أحدثها اقتحام قواتها مدينة نابلس فجر اليوم، الأمر الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة العشرات وتفجير منزل الأسير أسامة الطويل.

وقال أبو ردينة: إن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها “إسرائيل” سواء من خلال هدم المنازل أو قتل الفلسطينيين أو حصار مدنهم وبلداتهم أو إجراءاتها العدوانية المرفوضة في القدس، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي ويجب معاقبتها عليها واتخاذ سياسات جدية لوقفها قبل فوات الأوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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