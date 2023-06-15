سعيد: تونس لن تكون حارسة لحدود أحد

تونس-سانا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده القاطع لأن تكون حارساً لحدود أوروبا أو مقراً لتوطين المهاجرين.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان: إن سعيد بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وجدّد الرئيس التونسي موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية، والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكراً بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية، وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.

كما ذكر سعيد بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وأوضّح أن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممراً للعبور أو مكاناً للتوطين.

وعلى صعيد آخر أكد الرئيس التونسي أن الإملاءات والشروط التي يحاول صندوق النقد الدولي فرضها على تونس مرفوضة تماماً، داعياً إلى العمل على إرساء عالم جديد يقوم على العدل، وإلا تحولت الدول إلى شركات أو مؤسسات لا يهمها سوى الربح بعيداً عن الإنسانية.

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