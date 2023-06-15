اتحاد فلاحي درعا يعيد تفعيل جمعية تسويق الخضار والفواكه

درعا-سانا

أعاد اتحاد فلاحي درعا تفعيل الجمعية الفلاحية لتسويق الخضار والفواكه التي توقف عملها خلال السنوات الماضية.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الجمعية تختص بتسويق منتجات مزارعي درعا بأسعار تتناسب مع سعر التكلفة، وبالتالي إلغاء دور الوسطاء والسماسرة، مبيناً أن عمل الجمعية في السابق كان ينحصر في بيع منتجات مزارعي درعا للمحافظات الأخرى واستبدالها بمنتج آخر.

وطالب عدد من فلاحي درعا بإحداث جمعيات متخصصة بالزراعات الاستراتيجية والإنتاج الحيواني وتوفير كامل الدعم لعملها في ظل ارتفاع الأسعار وقلة توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة المحروقات اللازمة للآليات الزراعية ومستلزمات الري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency