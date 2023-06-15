بدء تطعيم 150 ألف غرسة أشجار مثمرة في السويداء

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة في السويداء تنفيذ خطة تطعيم نحو 150 ألف غرسة أشجار مثمرة، وذلك بأصناف ذات مواصفات فنية جيدة، وتتناسب مع الظروف البيئية للمحافظة.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التطعيم تشمل غراس التفاح والإجاص واللوز والمشمش والكرز والدراق والخوخ والفستق الحلبي والجانرك، وتتم ضمن مركز نبع عرى الزراعي بهدف تحسين مواصفاتها الإنتاجية، حيث يتم تجهيزها لتوزيعها على المزارعين خلال الفترة القادمة.

ولفت سراي الدين إلى زيادة خطة التطعيم للموسم الحالي بما يتماشى مع احتياجات المحافظة من الغراس.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء باعت خلال الموسم الماضي نحو 121 ألف غرسة أشجار مثمرة للمزارعين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency