تقديراً لجهوده بتعليم اللغة العربية… رئيس اتحاد الكتاب العرب يكرم البروفيسور سعيد ما يان جه

بكين-سانا

قدم رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني درع الاتحاد للباحث والبروفيسور الصيني سعيد ما يان جه، تقديراً لجهوده في تعليم اللغة العربية للطلاب الصينيين وغيرهم في جامعة “صون يات سان” في مدينة “جوهاي” الصينية.

وأكد رئيس الاتحاد ضمن مشاركته في الندوة العلمية بمناسبة مرور 140 عاماً على ميلاد جبران خليل جبران، أن اللغة العربية لغة إنسانية تحمل القيم الرفيعة والأسس الراقية للتعامل مع جميع شعوب العالم، لافتاً إلى أن نشر اللغة العربية وتعليمها في الصين يستحق التقدير والشكر من أبناء الأمة العربية جميعهم.

من جهته قدر البروفيسور الصيني هذه المبادرة، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز المشتركات الثقافية بين الصين وسورية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثقافي بين الأدباء والمبدعين في البلدين الصديقين.

وشارك اتحاد الكتاب العرب في الفعاليات التي عقدت في جامعة “صون يات سان” الصينية، والتي تضمنت ندوة بعنوان ” تربية أكفاء اللغة العربية الموهوبين من الدرجة الأولى في ظل بناء العلوم الإنسانية والاجتماعية الجديدة”، وذلك بحضور عشرات الباحثين والمختصين والأكاديميين من جمهورية الصين الشعبية وعدد من الدول العربية ودول العالم.

وجرت لقاءات وزيارات موسعة بين الوفد السوري الذي ضم الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية والدكتور شاهر الشاهر عضو اتحاد الكتاب العرب والدكتور عبد الله المجيدل عضو الاتحاد، وبين عدد من الباحثين والمختصين في تعليم اللغة والثقافة العربية في الصين وغيرها من الدول التي حضر ممثلوها اللقاءات، وتم التأكيد على تعميق التعاون الثقافي واللغوي في المجالات كافة.

محمد خالد الخضر

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