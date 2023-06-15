تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، بعدما ألمح البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1935.09 دولاراً للأوقية، مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 آذار الماضي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1947.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 2 بالمئة إلى 23.4654 دولاراً للأوقية، كما هبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 969.61 دولاراً، وكذلك تراجع البلاديوم واحدا بالمئة مسجلاً 1371.44 دولاراً.

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