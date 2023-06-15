إيران ونيكاراغوا توقعان 3 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين

ماناغوا-سانا

وقعت إيران ونيكاراغوا 3 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي ودانييل اورتيغا.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أن حفل توقيع وثائق التعاون أقيم خلال زيارة رئيسي إلى نيكاراغوا، وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمعدات والتجهيزات الطبية.

ووقع الوثائق وزراء الخارجية والصحة والعلاج في إيران ونيكاراغوا.

وأكد رئيسي خلال حفل التوقيع أن العلاقات مع الدول المستقلة هي مبدأ في السياسة الخارجية الإيرانية، لافتاً إلى أن زيارته لنيكاراغوا تأتي في هذا السياق.

وأشار رئيسي إلى أن هناك نظاماً جائراً يحاول الهيمنة على العالم ويضطهد الآخرين، ويمنع تحقيق إرادة الأمم، لكن مقاومة الشعوب وطموحها للاستقلال والحرية والعدالة تقف أمامه وترغمه على التراجع.

وقال الرئيس الإيراني: إن ما فعلته الكثير من دول وشعوب أمريكا اللاتينية اليوم هو المقاومة والصمود والوقوف ضد نظام الهيمنة وأطماع أمريكا وأذنابها.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدأ جولته في أمريكا اللاتينية من فنزويلا ومن ثم وصل إلى نيكاراغوا المحطة الثانية من الجولة التي يختتمها في كوبا، وتهدف الجولة لتعزيز وتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها.

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