لافروف: روسيا تعمل على تجاوز أزمة الغذاء العالمية

بلغراد-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعمل على تجاوز أزمة الغذاء العالمية، ومستعدة لزيادة حجم توريدات المواد الغذائية والأسمدة للدول التي تحتاج إليها بشكل مجاني.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد قوله: إن “ما يثير الأزمة في الدول الفقيرة هو العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب وأخطاؤه السابقة والأعمال التي أسفرت عن ارتفاع التضخم ونمو الأسعار في فترة الوباء”، مشيراً إلى أنه حسب إحصاءات مركز التنسيق المشترك فإن نحو 3 بالمئة فقط من الحبوب تصدر إلى الدول الفقيرة.

وأوضح لافروف أن الجزء الأوكراني من مبادرة البحر الأسود تحول منذ فترة طويلة إلى مشروع تجاري، وقال: إنه “إذا لم تعمل مجموعة اتفاقات إسطنبول مثلما بادر إليه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حتى الـ 17 تموز المقبل فلا يمكن الحديث عن تمديد الصفقة لاحقاً”.

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