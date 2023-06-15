مصر تفوز على غينيا بثنائية وتتأهل لكأس أمم إفريقيا

كوناكري-سانا

صعد منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل، عقب فوزه على مضيفه منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

سجل أهداف المنتخب المصري كل من اللاعبين محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد في الدقيقتين الـ 42 والـ 79، في حين سجل هدف غينيا الوحيد اللاعب سيرهو غيراسي في الدقيقة الـ 26 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر الذي حقق انتصاره الرابع في المجموعة والثالث على التوالي إلى 12 نقطة ليتربع على القمة منفرداً ويصعد رسمياً للمرة الـ 26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب في المقابل توقف رصيد منتخب غينيا الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة مقابل 3 انتصارات عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخبا إثيوبيا ومالاوي المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

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