ماتفيينكو: المشاركة الواسعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل على فشل الغرب في عزل روسيا

موسكو-سانا

اعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو أن حجم المشاركة العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي دليل على فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن ماتفيينكو قولها خلال لقائها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم: إن”منتدى بطرسبورغ الدولي اكتسب مصداقية باعتباره أهم منصة دولية في عالم الأعمال، وبالرغم من جميع المحاولات الغربية لعزل روسيا دولياً أعلن أكثر من 17 ألف شخص من مختلف دول العالم نيتهم المشاركة في المنتدى”، مؤكدة أن زيارة تبون لروسيا ستشكل “مرحلة جديدة ومهمة في توسيع التعاون متعدد الأوجه وتعزيز الصداقة بين البلدين”.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن البرلمان الروسي سيبذل قصارى جهده لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الجزائري للارتقاء بالعلاقات إلى نوعية جديدة من الشراكة الثنائية على حد تعبيرها.

وتأسس منتدى سان بطرسبورغ عام 1997، وتجري أعماله بصورة سنوية، ومنذ العام 2005 ينعقد برعاية ومشاركة رئيس روسيا الاتحادية، ويعتبر واحداً من أكثر الأحداث الاقتصادية اتساعاً وأهمية في العالم، واكتسب خلال خمسة وعشرين عاماً من تأسيسه صفة الساحة العالمية الرئيسية لمناقشة القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمال الاقتصاد العالمي الشامل وتبادل أفضل الخبرات بهدف ضمان التنمية المستدامة.

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