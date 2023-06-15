إعادة إطلاق عمل المكتب الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات في سورية

دمشق-سانا

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات في دمشق عن إعادة إطلاق عمله في سورية تحضيراً للمرحلة القادمة، والتشبيك بين مصنعي الدهانات في سورية والدول العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للمكتب الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات في فندق الشيراتون بدمشق مساء اليوم والذي تم خلاله تشكيل وانتخاب مجلس إدارة المكتب وإطلاق خطة عمل المكتب خلال المرحلة القادمة.

رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات في دمشق فتحي البرغلي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن إعادة إطلاق عمل المكتب في سورية تأتي تزامناً مع الانفتاح العربي على سورية، وعودة انطلاق العمل العربي المشترك من خلال إعادة تفعيل المكاتب الإقليمية التابعة للاتحادات النوعية التخصصية المنضوية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية حيث ستعقد هذه الاتحادات اجتماعها الـ ٥٨ في دمشق خلال شهر تشرين الثاني القادم.

ولفت البرغلي إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع للترويج للاستثمار في سورية وتشجيع الشركات العربية للمساهمة في إعادة عملية الإعمار وتوفير احتياجات هذه العملية، والتشبيك بين مصنعي ومنتجي الدهانات في سورية والدول العربية عبر متطلبات هذه المصانع من مختلف المواد الأولية وتجهيزات التصنيع وتسويقها في الدول العربية.

نائب رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي لمنتجي الدهانات والبويات حسام عابدين أكد ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل استقطاب مصنعي الدهانات وموادها الأولية في الدول العربية وزيادة التبادل التجاري في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وعرض عابدين خطة عمل المكتب الإقليمي للاتحاد خلال الفترة القادمة والتي تشمل تقديم الدراسات الاقتصادية والأبحاث بغية الوصول إلى صناعة وطنية أو عربية مشتركة خالصة تصل إلى منتج نهائي بنسب تصنيع تزيد على 85 بالمئة كمنتج محلي أو عربي مشترك وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع المهم وكذلك الترويج للمشاريع المتاحة للاستثمار من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع لتحسين الواقع الصناعي لعمال قطاع الدهانات.

من جهته رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية في سورية والأمين العام المساعد للاتحاد سامر الحمو لفت إلى أهمية إعادة إطلاق عمل المكتب في سورية ليأخذ دوره إلى جانب المكاتب الإقليمية والاتحادات العاملة في سورية والتحضير لاجتماع الاتحادات النوعية العربية التي تضم نحو 84 اتحاداً ومنظمة وشركة وضرورة استثمار هذا الحدث بالشكل الأمثل للترويج للاستثمار في سورية، وتشجيع التجارة البينية العربية وتسهيل تصدير المنتجات السورية إلى أسواق الدول العربية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة السورية.

يذكر أن الاتحاد العربي لمنتجي البويات والدهانات التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على دعم صناعة الدهانات وموادها الأولية باعتبار أن الأراضي السورية غنية بالمواد الأولية الصالحة للاستثمار وإنشاء معامل لإنتاج المنتجات النهائية والمواد الأولية لصناعة الدهانات.

أحمد سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency