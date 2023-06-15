خامنئي: تعزيز قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية هو المفتاح الرئيسي لإركاع الصهاينة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ضرورة تعزيز قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية، كونه المفتاح الرئيسي لإركاع العدو الصهيوني.

وقال الخامنئي خلال لقائه اليوم مع الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له في العاصمة طهران: إن “قوة ومصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية تتزايد يوما بعد يوم، وإن الهزيمة الأخيرة التي مني بها الكيان الصهيوني في حرب الأيام الخمسة تؤكد هذا

الأمر”، مشيراً إلى أن العدو الصهيوني اليوم في موقف منفعل ورد الفعل يظهر أن فصائل المقاومة حددت المسار بشكل الصحيح وتتقدم في هذا الاتجاه بحنكة.

ونوه الخامنئي بمبادرة الفصائل الفلسطينية من أجل وحدة العمل على الساحتين السياسية والميدانية، واصفاً إياها بـ “المهمة للغاية”، ومؤكداً استمرار دعم ايران للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة.

من جانبه أعرب النخالة عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه إيران للشعب الفلسطيني ونضاله، مستعرضاً التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة، وخاصة هزيمة الكيان الصهيوني في حرب الأيام الخمسة على قطاع غزة، وقال: إن “الحركة خرجت شامخة من حرب غزة ونأمل أن نشهد النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريباً”.

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