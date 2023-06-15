انطلاق فعاليات مهرجان التسوق أهلاً بالعيد في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق أهلاً بالعيد في دورته الثالثة بمدينة المعارض في حي الوعر بحمص والذي تقيمه مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع غرفة تجارة حمص وبمشاركة نحو 65 شركة ومؤسسة وطنية.

مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات فراس الموصلي أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية المهرجان بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتوافر تشكيلة متنوعة من مستلزمات الأسرة بالعيد وبحسومات تصل حتى 50 بالمئة.

المشاركون بالمهرجان يرونه فرصة لتقديم مختلف المنتجات دون وسيط من المعمل للمستهلك حيث يقول مشرف جناح شركة مجموعة كبور الدولية أحمد الخطيب إن الشركة طرحت أصناف الشركة من مادة المتة وأصناف منتج الكامبو التي تضم نحو ستين نوعاً وجميعها بسعر الجملة في حين لفت مسؤول جناح لإنتاج المحارم الورقية إسماعيل الشاويش إلى أن الحسومات لديهم تصل حتى 25 بالمئة ونتيجة الإقبال على المنتجات يشاركون للمرة الرابعة.

وفي جناح لإنتاج الزيوت والسمون يقول وكيل الشركة عميد جرجنازي إن مقر الشركة بحماة، ويشاركون لأول مرة بالمهرجان للتعريف بالمنتج بهدف اختيار وكيل للشركة بحمص بينما أوضح محمد سبيناتي صاحب شركة ألبسة أنه جاء من دمشق للمشاركة لأول مرة بحمص للتعريف بالمنتج وإيصاله للمواطنين بسعر الجملة دون وسيط.

ومن محافظة طرطوس يقول علي حمود إنه يشارك بالمهرجان بعرض منتجات شركته لإنتاج الفحم من بزر الزيتون والصابون بأنواعه وبنسبة حسومات تصل حتى 40 بالمئة عن السوق.

عضو مجلس غرفة تجارة حمص نزار كفا أشار إلى تقديم الصالات للفعاليات الاقتصادية ولا سيما قبل الأعياد وبأسعار رمزية حيث تشهد مهرجانات التسوق التي تدعمها الغرفة حضوراً كثيفاً للمنتجات الوطنية من حمص والمحافظات.

نائب رئيس غرفة تجارة حمص حليم الأخرس لفت إلى دور الغرفة في السعي الدؤوب لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة منوهاً بأن المهرجان يضم تشكيلة واسعة من مختلف المنتجات الغذائية والمنظفات والألبسة بمشاركة العديد من الشركات الوطنية، ومنها ما يشارك لأول مرة بحسومات تصل حتى 30 بالمئة إضافة الى وجود مسابقات وجوائز خلال المهرجان.

الزائرون للمهرجان من مختلف الأعمار وشرائح المجتمع وجدوا أن المنتجات تناسب احتياجات الأسر والأسعار مقبولة ومناسبة.

حضر افتتاح فعاليات المهرجان حشد من الفعاليات الإدارية والاقتصادية والأهلية بالمحافظة.

ويقام مهرجان التسوق أهلا بالعيد في الفترة ما بين 14 و 26 من الشهر الحالي من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 ليلاً.

تمام الحسن

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