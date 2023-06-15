غرفة تجارة حلب تبحث مع الأسرة الجمركية سبل تنشيط حركة الأسواق التجارية

حلب-سانا

بحث رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب اليوم مع الأسرة الجمركية بحلب سبل تنشيط حركة الأسواق التجارية وتذليل الصعوبات أمام تدفق البضائع والسلع وحل بعض القضايا الجمركية العالقة والإجراءات المتخذة لضبط المنتجات المخالفة ومكافحة التهريب.

وركزت مداخلات أعضاء غرفة التجارة على المطالبة بتوحيد الرسوم المفروضة على السلع التجارية وإيجاد التشريعات اللازمة لقوننة بعض المنتجات ومعالجة وضعها وفق الضوابط الجمركية وتقديم التسهيلات للفعاليات الاقتصادية في عمليات الشراء والتصدير وتفعيل عمل الميناء الجاف للتخليص الجمركي.

كما طالبوا بإقامة المزادات العلنية للسيارات المصادرة والمعدة للبيع في محافظة حلب وتخفيف الرقابة على حركة منتجات الخميرة الداخلة في صناعة الخبز والتوصيف الجمركي للبضائع وتحديد مدة صلاحية البيان الجمركي وكيفية التعامل مع البيانات الجمركية الممنوحة سابقاً وتخفيض الرسوم على السلع المعدة للشحن والتصدير الخارجي.

وأكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية اللقاء لمناقشة الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه عمل التجار وتذليلها لدفع العملية الاقتصادية للأمام والاستمرار بدوران عجلة الانتاج، داعياً لإجراء المطابقات للبيانات الجمركية مع المواد الموجودة في المستودعات والحصول على الموافقات اللازمة والتعاون مع إدارة الجمارك والضابطة الجمركية للحد من التعامل بالمواد المخالفة أو السلع المهربة وسعي الجانبين لترسيم السيارات الوافدة في الأمانات الجمركية بالمحافظة ومنحها مدة ستة أشهر وفق القوانين الناظمة.

وأبدى مدير الجمارك بحلب دياب شدود الاستعداد للتعاون الكامل مع الفعاليات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المواد المخالفة مع التأكيد على ضرورة إعادة تفعيل عمل لجنة تخليص البضائع الجمركية والعمل بأمانة جمارك حلب.

وأشار شدود إلى أن مكافحة ظاهرة التهريب هي من المهام التي تعمل عليها الجمارك بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

بعد ذلك تمت الإجابة عن الأسئلة المطروحة مع اقتراح رفع مذكرة من قبل غرفة تجارة حلب لمديرية الجمارك للعمل بالمرافئ الجافة وتذليل الصعوبات أمام اصحاب شركات الشحن.

قصي رزوق

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