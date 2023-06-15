الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال يشجعه على التمادي بارتكاب المزيد منها

القدس المحتلة-سانا

جددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.

وأعربت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية، وبطء عملها وتحقيقاتها بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة إياها بالالتزام الكامل بنصوص مواد وميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة بعيداً عن أي محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن سلطات الاحتلال تستهين وتستبيح الدم الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية، ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته.

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