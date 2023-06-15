تحذيرات من استمرار ثوران بركان مايون في الفلبين لعدة أشهر

مانيلا -سانا

حذرت السلطات الفلبينية اليوم من أن بركان “مايون” الذي ثار مؤخراً وأجبر 18 ألف شخص على الفرار، قد يستمر لأشهر ويحدث أزمة طويلة الأمد.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها: إنه “تم رفع نشاط البركان إلى مستوى التنبيه الثالث على نظام تحذير من خمس درجات، ما يشير إلى ثوران خطير”، مشيرة إلى أنه “بدأ بنفث الحمم التي تدفقت أسفل المنحدرات”.

وتم إجلاء القرويين في مقاطعة ألباي شمال شرق البلاد من معظم المجتمعات الزراعية الفقيرة ضمن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات من فوهة البركان منذ زيادة النشاط البركاني.

بدوره قال تيريسيتو باكولكول مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل لوكالة اسوشيتيد برس: إن “البركان يمكن أن يقذف الحمم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، ما يعني أن عدداً كبيراً من القرويين النازحين سيضطرون إلى البقاء بعيداً عن منازلهم والبقاء في الملاجئ”.

وتراقب السلطات عن كثب بركانين آخرين في مكان آخر في البلاد بحثاً عن مؤشرات على وجود نشاط بركاني.

ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2462 متراً من أهم عوامل الجذب السياحي في الفلبين بسبب شكله المخروطي، وهو الأكثر نشاطا من بين 24 بركاناً معروفا في البلاد، وثار آخر مرة بعنف في عام 2018 ، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص، كما أدى ثوران بركاني عام 1814 إلى دفن قرى بأكملها وخلف أكثر من ألف قتيل.

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