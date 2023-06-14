حالة تأهب قصوى على سواحل الهند وباكستان قبيل وصول إعصار بيبارجوي

نيودلهي-إسلام آباد-سانا

أعلنت المناطق الساحلية في الهند وباكستان حالة التأهب القصوى اليوم، وتم إجلاء عشرات آلاف الأشخاص في كلا البلدين قبيل وصول الإعصار بيبارجوي إلى اليابسة.

ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية قولها: إن “سرعة الرياح بلغت 145 كيلومتراً في الساعة”، لافتة إلى أنه “من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من ميناء جاكاو في منطقة كوتش بولاية غوجارات في وقت لاحق”.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن للإعصار إمكانات تدمير واسعة النطاق، ومن المرجح أن يؤثر على مقاطعات كوتش وديفبهومي دواركا وجامناغار أكثر من غيرها.

ووفقاً للسلطات المحلية تم إجلاء السكان الذين يعيشون على بعد خمسة كيلومترات من الساحل في ولاية غوجارات، مع توقعات بإجلاء المزيد.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم حتى الآن في حوادث مرتبطة بالإعصار من بينهم ثلاثة فتيان غرقوا قبالة سواحل مومباي، وامرأة لقيت حتفها في حادث تسببت به الرياح العاتية في ولاية غوجارات، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن شخص آخر غرق قبالة مومباي.

وفي باكستان تم نقل نحو 80 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر إلى أماكن أكثر أماناً في المقاطعات الجنوبية، بما في ذلك ثاتا وكيتي بندر وسجوال وبادين، كما تم إجلاء أشخاص من قرية جارو في إقليم السند خلال الرياح العاتية.

بدورها دعت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن السكان إلى التحلي بالهدوء، مشيرة إلى أن باكستان تدرس تعليق الرحلات الجوية التجارية بناء على تقييم الوضع.

وتم تعليق أنشطة الصيد في كلا البلدين حتى يوم الجمعة المقبل وأغلقت جميع الموانئ في المنطقة وتم تحويل وإلغاء عشرات رحلات القطارات والرحلات الجوية.

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