على مدار يومين مسرحية (بدفع ما بدفع) الأردنية تضيء مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

فاجأ العرض المسرحي الأردني “بدفع ما بدفع” لفرقة مسرح الشمس في عمان الجمهور السوري على مسرح الحمراء بتجربته الكوميدية الساخرة محققاً قراءة مختلفة لنص الكاتب الإيطالي داريو فو متجاوزاً بذلك القوالب الاعتيادية في فن الضحك.

وتروي مسرحية “بدفع ما بدفع” حكاية مجموعة من النساء الإيطاليات اللواتي احتججن على غلاء المعيشة لتتداعى بعدها الأحداث في مفارقات روت فيها الشخصيات ظرفها الاجتماعي والمعيشي بأسلوب كوميدي، اعتمد فيها مخرج العرض الفنان عبد السلام قبيلات على الشخصيات النمطية في رواية أحداث عرضه الذي امتد لساعة ونصف الساعة من الزمن.

وجاء العرض ضمن اتفاقية بين مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ومسرح الشمس في عمان، وذلك بعد أن لبت فرقة المسرح القومي دعوة زملائهم في المسرح الأردني لتقديم عرض “كاستينغ تجربة أداء” للمخرج سامر محمد إسماعيل.

وتميز العرض الأردني برشاقة أداء كل من الممثلين أحمد سرور وعدي حجازي وروسن حلاق وحياة جابر وسعيد مغربي جنباً إلى جنب مع موسيقا الفنان موسى قبيلات والتي حققت دوراً مفصلياً في العرض، وكانت حافزاً لتطوير الأحداث التي امتازت بالفكاهة الساخرة والأداء الحركي الجسدي المتقن.

واعتبر المخرج قبيلات في تصريح لـ سانا أن هذا العرض المسرحي يعد حدثاً تاريخياً وبمثابة بداية لعودة العلاقات الثقافية بين الأردن وسورية.

وأعرب الفنان أحمد سرور عن سعادته كفنان أردني بتقديم هذا العرض في دمشق، مؤكداً أن الإنسان هو ذاته أينما كان، وهذا ما لاحظه من خلال تفاعل الجمهور السوري الذي وصفه بالمحب للمسرح والحياة.

وبيّن الفنان سعيد المغربي أن المسرحية عرضت مشاكل اجتماعية يواجهها الناس بمختلف البلدان العربية بأسلوب مضحك جعل الجمهور يتفاعل معها، في حين أشار الفنان عدي حجازي إلى ما لمسه من وعي الجمهور السوري وحبه للمسرح، موضحاً أن اللهجة الأردنية مفهومة في سورية وساعدت في إيصال فكرة العرض التي قدمت بطريقة كوميدية قريبة من واقع الجمهور.

الفنانة روسن حلاق بينت أن وجودها في سورية وعلى المسرح السوري وأمام الجمهور العريق يعني لها الكثير باعتبار هذه الزيارة هي الأولى لها إلى سورية، أما الفنانة حياة جابر فأوضحت أن وجودها في سورية امتداد تاريخي لها لكون جدها من سورية وهذا يمثل لها الكثير، مبينة أنها على اتصال بالمسرح السوري ومتابعة لأغلب عروضه.

ويأتي عرض مسرحية “بدفع ما بدفع” الأردنية بعد تقديم شقيقتها فرقة الدن في سلطنة عمان لعرضها “لقمة عيش” في سعي من وزارة الثقافة لتطوير هذه الحركات الإبداعية مع فنانين مسرحيين من الوطن العربي ضمن إعادة العلاقات الثقافية مع المبدعين العرب.

كنانة اسماعيل

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