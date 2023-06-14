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أشتية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي

2023-06-14

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إدانته انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.

وأشار أشتيه في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية في مدن الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت أشتيه إلى ما تشهده القرى والبلدات الفلسطينية من اقتحامات يومية لقوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والقتل والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.

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