إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات النفط الخام

نيويورك-سانا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها: إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من حزيران، وذلك خلافاً لتوقعات محللين في استطلاع لرويترز أفاد بانخفاض مخزونات النفط الخام 510 آلاف برميل.

وتابعت الإدارة: إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مضيفة: إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 61 ألف برميل يومياً، بينما تراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع. وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفاً.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت2.1 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 1.2 مليون.

ولفتت إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 810 آلاف برميل يومياً.

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