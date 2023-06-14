فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة تجتاح مقاطعة سامسون التركية

أنقرة-سانا

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مقاطعة سامسون التركية المطلة على البحر الأسود إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن السلطات قولها: إن هطول الأمطار الغزيرة في سامسون تسبب في غرق شوارعها بالمياه، وامتلائها بالبرك للمرة الثانية خلال أسبوع، ووقوع انهيارات أرضية في بعض المناطق.

وأضافت: إن مياه الفيضان غمرت الطوابق السفلية للمنازل في بعض المناطق، كما علقت بعض السيارات في مياه السيول بالمدينة وعلى الطريق البري الواصل بين مدينتي سامسون وارودو نتيجة لحدوث انهيارات أرضية، وسط جهود السلطات المحلية للسيطرة على الأوضاع بالمدينة.

وتسببت الأحوال الجوية السائدة أيضاً بتعطيل رحلات الترام ووسائل النقل بالمدينة، إضافة إلى تعطيل الدراسة.

وأدت الأمطار الغزيرة في سامسون إلى انهيار جدار بين بناءين، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة للمركبات المركونة تحت الجدار.

وكانت الأرصاد الجوية التركية حذرت من هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البحر الأسود والساحل الإيجي والبحر الأبيض المتوسط، كما ذكرت الأرصاد أن المنطقة عرضة أيضاً لفيضانات مفاجئة ورياح قوية.

وتعرضت تركيا لموجات من الفيضانات والأمطار الغزيرة في شمالها، وحرائق غابات في جنوبها خلال العامين الأخيرين بدرجة حادة عن المعتاد في تحول يرجعه باحثون في علوم البيئة إلى تغير المناخ.

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