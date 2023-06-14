القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي، في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الخلية قولها في بيان: إن مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بالمحافظة.

وأوضح البيان أن أحد الإرهابيين كان يعمل ما يسمى “المفتي الشرعي” بقاطع صلاح الدين.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على 4 إرهابيين في محافظتي نينوى وكركوك.

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