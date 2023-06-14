مصرع شخصين وإصابة العشرات في منجم فحم شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 35 آخرون من عمال المناجم بحالات إغماء من جراء اختناقهم بالغاز في منجم للفحم في مقاطعة سامانجان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مدير المنطقة محمد نسيم خيبر شكان قوله اليوم: “إن الحادث وقع بسبب انبعاث غاز أول أوكسيد الكربون في منجم فحم بمنطقة دارا إي سوف بالا وأسفر عن مصرع شخصين وإغماء 35 آخرين نقلوا إلى المستشفى”.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه منذ يوم السبت في أفغانستان، حيث لقي عامل منجم فحم مصرعه، وفقد آخر الوعي بسبب اختناقه بالغاز في منجم فحم في مقاطعة بغلان المجاورة لسامانجان.

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