الحسكة.. تكريم الأطفال الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة

الحسكة-سانا

أقامت مديرية الثقافة في محافظة الحسكة حفل توزيع جوائز مسابقات وزارة الثقافة للأطفال 2022، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي في المدينة.

وتضمن الحفل تقديم عرض عن نشاطات دائرة ثقافة الطفل في محافظة الحسكة وما تنفذه من فعاليات تساهم في تنمية ميول ومواهب الأطفال واليافعين في مختلف المجالات، تلاه تقديم فقرات غنائية منوعة من تراث الجزيرة السورية شارك فيها أطفال فرقة مديرية الثقافة، ثم تلت الطفلة زينة الطوقان قصيدة معبرة بعنوان “النهر”.

وبعد تكريم الأطفال الفائزين في المسابقات في مجالي الرسم والشعر وهم شام السلطان وعدي السلطان وزينة طوقان وأيلول العبد ولمار الجراد قدم المسرح القومي في المحافظة عرضاً مسرحياً مخصصاً للأطفال بعنوان “حكاية الفتى السعيد”.

مدير الثقافة عبد الرحمن السيد، بين في تصريح لمراسل سانا أن التكريم قيمة إضافية تشجع الأطفال الموهوبين على الاستمرار في دروب التميز والإبداع وصقل مهاراتهم، للوصول إلى ما يستحقونه، وأن الأطفال المكرمين اليوم هم نتاج عمل ورشات دائرة ثقافة الطفل وفريق مهارات الحياة في مديرية الثقافة، مؤكداً الحرص الدائم لوزارة الثقافة ومديرية الثقافة على الاهتمام بالأطفال ورعاية مواهبهم وإبداعهم بشكل دائم.

نزار حسن

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