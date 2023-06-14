أوشاكوف: روسيا غير راضية عن طريقة تطبيق اتفاقية الحبوب

موسكو-سانا

أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف اليوم أن بلاده غير راضية عن طريقة تطبيق اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول في تموز من العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن أوشاكوف قوله: روسيا غير راضية على الإطلاق عن طريقة تطبيق شروط صفقة الحبوب، لذلك ستفكر فيما إذا كانت ستمددها مرة أخرى، فضلاً عن أنه سيتم بحث صفقة الحبوب مع القادة الأفارقة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أعلن السبت الماضي أن مصالح روسيا تعد أساساً لتمديد اتفاقية الحبوب.

وفي سياق متصل، أشار أوشاكوف إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً قوية على الدول الأفريقية قبل القمة الروسية الأفريقية المرتقبة.

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث السبت المقبل مع وفد من سبع دول أفريقية في سان بطرسبورغ مبادرتهم للتسوية السلمية بشأن أوكرانيا.

وكان عدد من قادة الدول الأفريقية أعلنوا في وقت سابق خلال محادثات جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الاتفاق لوضع اللمسات الأخيرة لخارطة طريق لحل الأزمة في أوكرانيا.

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