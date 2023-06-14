شركة ميتا تطلق نموذج ذكاء صناعي جديداً شبيهاً بالبشر

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا المتخصصة في التواصل الاجتماعي أنها ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى نموذج ذكاء صناعي جديد يمكنه تحليل واستكمال الصور بدقة أعلى من النماذج الحالية.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان لها أن النموذج الجديد “آي جيه إي بي إيه” يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور، بدلاً من الاكتفاء بالبحث في المكونات القريبة، مثل نماذج الذكاء الصناعي التوليدي الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النموذج من الذكاء الصناعي الذي يتضمن نوعاً من التفكير الشبيه بالبشر يساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.

وكانت ميتا التي تملك تطبيقي فيسبوك وإنستغرام بدأت كذلك في دمج خصائص نماذج الذكاء الصناعي التوليدي في منتجاتها الاستهلاكية، كالأدوات الإعلانية التي يمكنها إنشاء خلفيات للصور، ومنتج آخر خاص بإنستغرام يمكنه تعديل الصور، وكلاهما يستندان إلى عمليات بحث يجريها المستخدم.

ويقصد بالذكاء الصناعي قدرة الآلة على تعلم كيفية إكمال المهام دون تعليمات بشرية صريحة، حيث تستجيب للمحفزات بشكل متسق مع الاستجابات التقليدية للبشر، وذلك بالمقارنة مع قدرة الإنسان على التأمل وإصدار الأحكام وتكوين الرأي.

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