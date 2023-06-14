نادي حطين يطلق أكاديميته الكروية للموسم الجديد

اللاذقية-سانا

أطلق نادي حطين أكاديميته الكروية للموسم الجديد، ضمن خطة لاستقطاب المواهب الواعدة من الفئات العمرية الصغيرة.

سليم جبلاوي المدير الفني لكرة القدم بنادي حطين أوضح في تصريح لـ سانا أن أكاديمية النادي الكروية خرّجت الكثير من المواهب خلال السنوات السابقة التي رفدت فرق النادي بمختلف البطولات، وخصوصاً تلك التي تركت بصمة مع الفريق الأول، إضافة إلى وجود عدد منها ضمن صفوف منتخباتنا الوطنية.

ولفت جبلاوي إلى أن التدريبات مستمرة على مدار العام، وليست محصورة بفصل الصيف، حيث بلغ عدد المنتسبين إلى مدرسة النادي الشتوية 300 لاعب من مختلف الأعمار، موزعين على مجموعات تتناسب وفئاتهم العمرية، لكن موسم الصيف تم التحضير له بشكل مختلف، لكونه استقطب معه العديد من المواهب التي هي بحاجة إلى صقل وإعداد ليستمروا مع النادي بمراحل متقدمة لاحقاً.

وبين جبلاوي أن التدريب يتم وفق برامج علمية متطورة تهدف إلى بناء قاعدة قوية للعبة وعلى مدار الأسبوع، وبالتنسيق مع مدربين يصنفون من الكوادر المتميزة على صعيد كرة القدم السورية، متوقعاً زيادة في المواهب الجديدة التي سيخرجها النادي في نهاية الموسم الصيفي هذا العام.

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