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حصاد نحو 7500 هكتار من الشعير و5800 هكتار من القمح في درعا

2023-06-14

درعا-سانا

بلغت المساحات المحصودة من محصول الشعير في محافظة درعا 7500 هكتار ونحو 5800 هكتار من القمح.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الحصاد تسير بوتيرة متسارعة بالنسبة لمحصول القمح، في حين شارفت عمليات حصاد الشعير على الانتهاء، لافتاً إلى أن الشعير في درعا يزرع بعلاً في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، في حين يزرع القمح في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية.

وأشار الأحمد إلى أن المساحة القابلة للحصاد من الشعير في هذا الموسم تبلغ 9952 هكتاراً ومن القمح 62658 هكتاراً.

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