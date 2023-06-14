شكري وبيدرسون يبحثان هاتفياً سبل حل الأزمة في سورية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون سبل حل الأزمة في سورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد وفق وسائل إعلام مصرية: “إن الجانبين ناقشا مجمل المباحثات والاتصالات التي عقدت على مدار الفترة الماضية، من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف، بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة في سورية بشكل متدرج، من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري”.

وأشار أبو زيد إلى أن الطرفين تناولا سبل العمل والتنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية والأمم المتحدة، لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بحل الأزمة.

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