شعر وحوار… لقاء في فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لقاء بعنوان شعر وحوار، شارك فيه الشاعران الإعلاميان توفيق أحمد وجمال الجيش، تضمن نصوصاً عن الوطن والإنسان والمجتمع.

أحمد قرأ عدداً من نصوصه الشعرية التي غلب عليها الجانب الوطني وحبه لدمشق والقدس، وأشار إلى أن الشاعر عندما يكتب يقدم إحساسه وانعكاس عواطفه، وتفاصيل الحياة التي يتأثر بها.

وتطرق أحمد إلى برنامجه الإذاعي (أحلى كلام) الذي سلط من خلاله الضوء على كتابات شعرية ومؤلفيها.

من جهته جمال أوضح أنه لا يقصد أي تعامل ثقافي أو أدبي، فالأشياء التي يفضلها هي العفوية التي تأتي عفو الخاطر والوجدان، فتعبر بشفافية عن حالات صادقة أغلبها يمس الواقع، ويسعى إلى تحسينه، إضافة للأشياء الذاتية.

وقرأ جمال عدداً من نصوصه التي قدمها بأسلوب حديث، اعتمد فيها على الرمز والدلالة، وغلب عليها الجانب النفسي والإنساني، لافتاً إلى تأثره بما مر في حياته الماضية من أدب.

رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب إبراهيم زعرور في تصريح لـ سانا أوضح أن الطريقة التي قدمها الفرع في التعامل الأدبي هي ترك المنبر لشاعرين إعلاميين في تقديم ما لديهما، وفي حديث مفتوح، ما يفيد الحوار، ويترك المجالات مفتوحة للمشاركين والحضور، في طرح ما يرونه مناسباً من شعر وثقافة وأدب، ما يدفعنا للاستمرار بطرح ما هو متميز لتوسيع المعرفة ومجالات الثقافة.

محمد خالد الخضر

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