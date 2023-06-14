الأسير الفلسطيني فلاح شحادة يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

بدأ الأسير الفلسطيني فلاح شحادة إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن شحادة المعتقل منذ عام 2004، والذي يعاني من آلام حادة في المعدة بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجا على انتهاكات الاحتلال بحقه، وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت الهيئة حذرت قبل أيام من تفاقم وضعه الصحي مطالبة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها، لوضع حد لجرائم الاحتلال الممنهجة بحق الأسرى وخاصة جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تشهد تصاعداً كبيراً في الآونة الأخيرة.

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