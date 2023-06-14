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بري: انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالحوار

2023-06-14

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم أن انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد لن يتحقق إلا بسلوك طريق الحوار.

وقال بري عقب جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية: “بإنتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي نتطلع إليها، لذلك فالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لا يتم إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار دون شروط”.

وأشار إلى “أن الحوار المنشود تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق وتحت سقف الدستور”.

وأخفق مجلس النواب اللبناني اليوم للمرة الـ 12 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

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