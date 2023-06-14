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مئات المطلوبين يتوافدون إلى مركز قصر الحوريات بدرعا لتسوية أوضاعهم

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تقديرات بإنتاج نحو 7600 طن من محصول الخيار بدرعا

درعا -سانا قدرت مديرية زراعة درعا إنتاج المزارعين من محصول الخيار في الموسم الحالي بنحو …

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