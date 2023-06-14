مئات المطلوبين يتوافدون إلى مركز قصر الحوريات بدرعا لتسوية أوضاعهم

درعا-سانا

توافد اليوم مئات المطلوبين ممن لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم من مختلف مناطق درعا وريفها إلى مركز قصر الحوريات في المدينة للانضمام إلى عملية التسوية الخاصة بالمحافظة.

يتبع..

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