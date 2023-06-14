مئات المطلوبين يتوافدون إلى مركز قصر الحوريات بدرعا لتسوية أوضاعهم

درعا-سانا
توافد اليوم مئات المطلوبين ممن لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم من مختلف مناطق درعا وريفها إلى مركز قصر الحوريات في المدينة للانضمام إلى عملية التسوية الخاصة بالمحافظة.
يتبع..
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
درعا-سانا
توافد اليوم مئات المطلوبين ممن لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم من مختلف مناطق درعا وريفها إلى مركز قصر الحوريات في المدينة للانضمام إلى عملية التسوية الخاصة بالمحافظة.
يتبع..
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
درعا -سانا قدرت مديرية زراعة درعا إنتاج المزارعين من محصول الخيار في الموسم الحالي بنحو …