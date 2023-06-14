أكثر من 2 مليار ليرة.. مبيعات زيوت حماة خلال خمسة أشهر

حماة-سانا

بلغت مبيعات شركة زيوت حماة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2 مليار و687 مليون ليرة سورية من منتجاتها “زيت القطن المكرر والصابون والكسبة”.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة في تصريح لمراسلة سانا أن المبيعات شملت 74 طناً من زيت بذور القطن فضلاً عن بيع 3 أطنان من الصابون ومبيع 426 طناً من الكسبة العلفية لصالح مؤسسة الأعلاف بحماة، مبيناً أن الأرباح للشركة خلال هذه الفترة تجاوزت 973 مليون ليرة.

ولفت إلى أن الشركة تنتج الزيت النباتي المستخرج من بذور القطن، إضافة إلى إنتاج مادة الكسبة واللنت والصابون، حيث يباع الزيت النباتي إلى المؤسستين السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية وصالات البيع التابعة لوزارة الصناعة ومنفذ البيع التابع للشركة، إلى جانب توزيع مادة زيت القطن بموجب البطاقة الالكترونية، بينما تسلم مادة الكسبة إلى المؤسسة العامة للأعلاف، فيما تباع مادة اللنت عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

وأشار قلفة إلى أن الشركة عصرت 900 طن من بذور القطن الصناعية التي استلمتها من محلج العاصي، ونتج عنها 49 طناً زيت قطن، و36 طناً لنت و679 طناً كسبة و5 أطنان صابون.

سهاد حسن

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