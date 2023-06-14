مدفيديف: لا قيود تمنعنا من قطع كابلات اتصالات أعداء روسيا في قاع المحيط

موسكو-سانا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: إنه وانطلاقاً من التواطؤ المؤكد للدول الغربية في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي فلن يكون لدى روسيا أي قيود، لتدمير اتصالات الكابلات الخاصة بأعدائها، والموضوعة على طول قاع المحيط.

ونقل موقع RT عن مدفيديف قوله تعليقاً على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس بضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود الروسية: “تحدث الرئيس بوتين بالأمس عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن بلادنا، وبالنظر إلى القرارات العدائية لتزويد نظام كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، يجب أن يمر مثل هذا الخط على طول الحدود الأوكرانية البولندية، من أجل لعب دور دفاعي حقيقي، حينها ستكون هذه الحدود الجديدة آمنة”.

وكان بوتين شدد أمس في لقاء مع المراسلين والصحفيين على أن روسيا ستقوم بكل ما يتوجب عمله، لحماية مواطنيها ضد الممارسات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف، وسيتم تعزيز حماية الحدود الروسية، وصد جميع محاولات استهداف أراضيها والتعامل مع محاولات الهجوم بالمسيرات والتصدي لها، وبالوقت نفسه لن تلجأ للأساليب الوحشية الإرهابية التي يمارسها النظام الأوكراني.

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