بدء تنفيذ أعمال الشريحة الثانية من المنطقة الحرفية بالقرداحة

اللاذقية-سانا

بدأ مجلس مدينة القرداحة أعمال تنفيذ الشريحة الثانية من المنطقة الحرفية بضواحي المدينة بتكلفة 4 مليارات ليرة سورية.

وأوضح رئيس مجموعة مشاريع القرداحة في فرع المؤسسة العامة للإسكان المهندس ماهر البب أن ورشات فرع المؤسسة الإنشائي 2 الجهة المنفذة للأعمال بدأت صب الطبقات لقواعد المبنى الرئيسي الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1400 متر مربع، ويضم كتلتين بمدة تنفيذ 24 شهراً.

يشار إلى أن المنطقة الحرفية بالقرداحة تتضمن عدة شرائح، وتقوم على مساحة تقدر بنحو 30 دونماً، وتتضمن 129 محلاً، و12 معملاً، ومبنى تجارياً، وآخر إدارياً، و6 مستودعات، ومركز قبان، إضافة إلى 11 مقسماً معداً للبناء كورشات بلوك وحجر، وتبلغ مساحة البناء في الشريحة الثانية نحو 3000 متر مربع، وتضم 59 مقسماً لمهن حرفية مختلفة منها 6 معامل.

من جهته بين المهندس علي القوزي رئيس مجلس المدينة أن المبنى يضم الكتلتين (بي) التي تتألف من 18 مقسماً، 12 منها لورشات حرفية، و6 مقاسم مكاتب تجارية، إضافة إلى معملين، والكتلة (سي) التي تتألف من 18 مقسماً، منها 12 للحرفيين، و6 مكاتب تجارية، ومعمل كبير، لافتاً إلى أنه سيتم الاكتتاب على المقاسم فور الانتهاء من أعمال الهيكل.

كما يتابع مجلس المدينة تنفيذ أعمال الشارع التنظيمي في المدينة بعد استلام الدراسة المعدلة من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، وتدقيق جامعة تشرين.

وأوضح القوزي أنه تم تقسيم العمل إلى محطات حسب الدراسة المتاخمة للمنازل وهو ما يتطلب دقة ومهنية بالعمل، مبيناً أن طول الجزء الذي يتم تنفيذه حالياً 650 متراً وبعرض 24 متراً، ويخدم شريحة واسعة من المباني السكنية، ويشكل صلة وصل بين الطرق التنظيمية المنفذة.

وكان مجلس المدينة أنهى تنفيذ الشريحة الأولى من المنطقة الحرفية في العام 2020، حيث نقل إليها 39 حرفياً من مدينة القرداحة وضواحيها، إضافة إلى تشغيل 3 معامل.

أما الشارع التنظيمي في مدينة القرداحة فهو على مسافة 2.3 كيلومتر وعرض 24 متراً، ويسهم بتسهيل حركة السير ضمن المدينة، ويتألف من مسربين لمرور السيارات، وتم الانتهاء من مقاطع منه ووضعها بالخدمة في وقت سابق.

بسام الابراهيم

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