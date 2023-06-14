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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية

2023-06-14

القدس المحتلة-سانا

أكد البرلمان العربي أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل الفوري لوقف تنفيذها.

وأوضح البرلمان العربي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تهدد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية جدية تلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

وأعلن الاحتلال مؤخراً مخططاً لإقامة نحو 4500 وحدة استيطانية لتوسيع عدة مستوطنات مقامة على أراضي مدينة القدس ومناطق متفرقة شمال الضفة الغربية.

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