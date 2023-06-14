10 آلاف طفل مستفيد من برامج الجمعية السورية للتأهيل العلمي والمهني

ريف دمشق-سانا

عبر عدد من البرامج التخصصية تعمل الجمعية السورية للتأهيل العلمي والمهني بريف دمشق على بناء قدرات الأطفال واليافعين، وتفعيل دورهم في المجتمع وخلق بيئة داعمة لهم.

وفي تصريح لـ سانا بين رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف خضير أن عدد المستفيدين من الدورات التعليمية المجانية والمشاريع التي أطلقتها الجمعية تجاوز الـ 10 آلاف طفل وطفلة منذ تأسيسها عام 2014، حتى نهاية الشهر الماضي، موضحاً أن مراكز دورات التعليم أقيمت بعدد من مناطق ريف دمشق وأخرى بحمص.

ولفت خضير إلى أن الجمعية تهتم بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر برامج مخصصة لعلاج صعوبات التعلم، ومن خلال مناهج المطابقة السمعية البصرية وأجهزة لضبط ومعايرة الدقة السمعية بهدف الكشف المبكر عن نقص السمع، حيث تم استهداف الأطفال من عمر 4 وحتى 13 عاماً بهذه البرامج ضمن شعبة للتأهيل السمعي بالجمعية، كاشفاً أنه يتم العمل حالياً على تطوير جهاز خاص لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وافتتاح شعبة أخرى للتأهيل السمعي إلى جانب تطوير برامج اللغة والكلام.

وحول الأنشطة التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع العطلة الصيفية أوضح خضير أنه تم إطلاق مشروع نجوم ساطعة، ويستمر 50 يوماً بعدد من مراكز الجمعية، ويشمل أنشطة ومسابقات رياضية وحسابا ذهنياً وتعلم اللغات بطرق إبداعية عبر فنون المسرح والقصة، بهدف التعلم والتمكين الحقيقي للإبداع المعرفي والتكوين المستقل لشخصية الأطفال وتنمية مهاراتهم واستثمار جهودهم ووقتهم بتعلم أشياء مفيدة.

مهند سليمان

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