روسيا تطور محركات جديدة لصواريخ (آمور) الفضائية الواعدة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس أن الخبراء الروس يعملون على تطوير محرك جديد لصواريخ آمور الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

ونقلت وكالة فيستي عن مدير مكتب خيم أفتوماتيكا الروسي للتصاميم الهندسية سيرغي كوفاليوف قوله: إنه في نهاية العام الجاري سيتم الكشف عن محرك (ار دي 0177 ) الذي يعمل بالأوكسيجين والميثان والمخصص لصواريخ (امور اس بي جي) الفضائية الروسية القابلة للاستخدام عدة مرات.

وأضاف كوفاليوف إلى أن الخبراء الروس قاموا بتطوير محرك جديد بقوة دفع تعادل100 طن مشيراً إلى أنه قبل نهاية 2023 يجب أن يتم الكشف عنه وبعدها سيخضع لعدة مراحل من الاختبارات ومن المفترض أن يكون المحرك جاهزا تماما عام 2025.

وأشارت مؤسسة روس كوسموس إلى أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير منظومات تحكم في هذا النوع من الصواريخ بحيث يكون بالإمكان تعديل الصاروخ وإضافة أو إزالة أقسام منه لتكون مرحلته الأولى قابلة للاستخدام مرة واحدة أو عدة مرات .

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