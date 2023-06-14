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إصابة جندي وأضرار مادية جراء عدوان اسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق

2023-06-14

دمشق-سانا

أصيب جندي بجروح ووقعت أضراراً مادية جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق فيما أسقطت دفاعاتنا عدداً من صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وبين المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية”.

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