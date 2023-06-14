البيت الأبيض: لا تورط لبايدن بالتهم الموجهة لترامب

واشنطن-سانا

نفى البيت الأبيض اليوم، أنباء حول تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتهم الموجهة لسلفه دونالد ترامب.

ونقلت شبكات تلفزة أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قولها: إن الرئيس جو بايدن ليس متورطاً بأي شكل من الأشكال في الاتهامات الموجهة لترامب حول حيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة رادة بذلك على أسئلة صحفيين حول علاقة بايدن بالتهم الموجهة لترامب.

ولوحت جان بيير في الوقت ذاته باستعداد واشنطن ” لمواجهة أي تهديدات أمنية قد تنشأ على خلفية الاتهامات الموجهة لترامب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خضع للمحاكمة أمام محكمة بميامي، بنحو 13 تهمة منها إساءة التعامل مع أسرار حكومية والاحتفاظ بوثائق سرية .

وبعدما دفع ببراءته من التهم المنسوبة قررت المحكمة خروجه دون شروط في مسرحية واستعراض سياسي يشير المراقبون إلى أنه يستبق الصراعات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ شهر نيسان الماضي عندما دافع عن براءته في نيويورك بتهمة وجهت له بدفعه أموالاً تتعلق بفضائح خاصة.

ومع أن ترامب هو أول رئيس أمريكي توجه له اتهامات جنائية فإن هذا لم يضعف آماله في العودة إلى البيت الأبيض ومصر على الترشح مجدداً لخوض الانتخابات الأمريكية 2024 ورئاسة الولايات المتحدة من جديد.

وشغلت قضية محاكمة ترامب اهتمامات وسائل الإعلام الامريكية التي غطت لحظة بلحظة مسير موكبه نحو المحكمة ثم دفاعه عن نفسه وقرار المحكمة.

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