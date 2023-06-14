أوبك تجدد توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2023

باريس-سانا

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2023 رغم “عدم اليقين” بشأن النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة فرانس عن المنظمة قولها في تقريرها الشهري الصادر اليوم: إنه بالنسبة للعام الحالي، سيبقى الطلب على النفط “من دون تغيير” ليبلغ 101.91 مليون برميل يومياً متوقعة زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2022.

مع ذلك، أشارت “أوبك” إلى أنّ “هناك شكوكاً متزايدة بشأن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري مع استمرار ارتفاع التضخّم وأسعار الفائدة المرتفعة بالفعل، وبوجود سوق عمل متوترة”.

يذكر أن أسعار النفط تراجعت في الأشهر الأخيرة، لدرجة أنّ الدول المصدرة للنفط وحلفاءها (أوبك +)، الذين يبلغ مجموعهم 23 دولة، تدخّلوا أخيراً عبر خفض إنتاجهم.