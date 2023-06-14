لوكاشينكو: ننسق مع موسكو بشأن استخدام الأسلحة النووية

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده تلقت من روسيا صواريخ وقنابل أقوى بثلاث مرات من تلك التي استخدمت في هيروشيما وناغازاكي مشيراً إلى متانة التنسيق بين البلدين بشأن احتمالات استخدام هذه الأسلحة.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشينكو قوله في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم: “لدينا صواريخ وقنابل أقوى بثلاث مرات من هيروشيما وناغازاكي” مشيراً إلى أن التنسيق مع روسيا في استخدام الأسلحة النووية ليس بمشكلة ومن الممكن أن يحدث ذلك بمكالمة هاتفية واحدة”.

وأوضح لوكاشينكو أنه إذا بدأ الصراع الحقيقي فإنه سيحمل الهاتف وبمكالمة هاتفية في أي لحظة سيتم التنسيق والعمل مباشرة لذلك حتى الآن لا توجد مشكلة في التنسيق بشأن ذلك.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحتفظ بحق استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب، وقد تقوم بذلك رداً على استخدامها من طرف نظام كييف مشيراً إلى أن لدى روسيا الكثير من ذخائر اليورانيوم المنضب، لكن لم تستخدمها حتى الأن، ولكنها إذا لزم الأمر، فموسكو قادرة على القيام بذلك، وهي ليست بحاجة إلى القيام بذلك لحد الآن.

من جهته أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنه تم تسليم نظام الصواريخ التشغيلي التكتيكي إسكندر-إم للقوات المسلحة البيلاروسية كما تمت إعادة تجهيز جزء من طائرة سو-25 لاستخدامها المحتمل للأسلحة النووية.

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