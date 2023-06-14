لاعب الوسط الجزائري حسام عوار ينضم إلى نادي روما

روما-سانا

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع الجزائري حسام عوار قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي عبر صفقة انتقال حر.

وأفاد نادي روما في بيان نشره على موقعه بأن النادي أكد تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري عوار البالغ 24 عاماً بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون ولمدة خمسة مواسم حيث سينتهي عقده في صيف عام 2028 مشيراً إلى أن عوار هو أول لاعب جزائري سيلعب مع روما.

من جانبه قال عوار لموقع روما عبر الإنترنت: “أنا سعيد بالتوقيع لروما لأنه يملك تاريخاً رائعاً هذا هو المشروع المناسب لي.. هو فريق هام.. ولديه جماهير متفردة” لافتاً إلى أنه سيرتدي القميص رقم 22 مع روما.

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