ديوانان للشاعر حسن علي أحمد يبصران النور في ثقافي حمص

حمص-سانا

احتفى الشاعر حسن أحمد اليوم بتوقيع ديوانيه الشعريين “لحن القرب وصهيل وهديل” في ثقافي حمص بحضور نخبة من أدباء حمص ومفكريها وشخصيات رسمية ودينية من مختلف الأطياف.

الديوانان اللذان يطغى فيهما الشعر العمودي والقصيدة الكلاسيكية حافظ فيهما الشاعر على الإيقاع والوزن والقافية مستخدما مجموعة من الأساليب والصور والرموز.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الشاعر حسن أحمد أنه استطاع خلال فترة وجيزة أن يطلق ديواني “لحن القرب” وفيه حوالي 30 عنواناً من الشعر الوطني وشعر الغزل والحب والتغني بالشهداء والجرحى وقائد الوطن و “صهيل وهديل” وفيه 45 قصيدة تحكي عن عزيمة وقوة جيشنا وقواتنا المسلحة والحب الجامح في قلبه للوطن ولعائلته.

عميد كلية الآداب بجامعة البعث الدكتور نزار عبشي أشار خلال كلمته النقدية فيما يخص ديوان صهيل وهديل أن ما يلفت به هو عنصر التشويق والإثارة الذي يدفع المتلقي إلى الغوص في غمار هذا الديوان.

بدوره قال دكتور اللغة العربية بجامعة البعث وليد العرفي: إن ديوان الشاعر حسن أحمد “صهيل وهديل” هو نتاج قلم مبدع يختصر مسيرة إنسان عاش الحياة وخبرها في مختلف جوانبها.

وفي كلمته عن ديوان “لحن القرب” قال رئيس قسم اللغة العربية في المعهد العالي للغات بجامعة البعث الدكتور عصام الكوسا : إن قصائد الشاعر كلها تعبر انحيازه إلى وطن أثقل كاهله الإرهاب فألقى ظلالاً حالكة خيمت في سمائه فلم يكتف الشاعر الفارس بالذود بالرصاص بوصفه ضابطاً سابقاً في الجيش العربي السوري فأشرك القلم بما يحمله من أحاسيس مرهفة ليعيد للوطن بسمته وللأرض خضرتها وللأزهار عبقها.

رئيس رابطة الخريجين الجامعيين بحمص الكاتب عيسى اسماعيل قال: إن قصائد الشاعر تمتلك إيقاعاً يبعث الحياة في النص الشعري ويدفع المتلقي إلى التفاعل مع النص حزناً أو طرباً وما بينهما.

الأب ميشيل نعمان قال: قرأت الديوان بشغف وحب ومتعة وجلت مع قصائده في أجواء وواقع سورية الحبيبة فانحنيت أمام الجريح ودمعتي عيناي أمام الشهيد ورفعت رأسي عالياً مهنئاً ومعزباً ذوي الشهيد وعشت سورية العائلة الواحدة المتحابة.

وأشادت رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص الأديبة أميمة ابراهيم بما قدمه الشاعر من نتاج أدبي مبدع جند فيه أجمل الكلمات للتعبير عن حبه للوطن والإنسان وفيض تجربته الإنسانية.

واختتم حفل توقيع الديوانين بقصيدة ألقاها الشاعر رفيق الجواش.

لارا أحمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency